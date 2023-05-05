سيرخيو أجويرو يواجه تهمة التحريض على العنف ضد حكم أرجنتيني!

أجويرو يسب حكم بسبب ركلة جزاء!

يخضع سيرخيو أجويرو، لاعب برشلونة ومانشستر سيتي وإندبندينتي السابق، للتحقيق بسبب تحريضه على العنف ضد حكم مواجهة إندبندينتي وراسينج في الدوري الأرجنتيني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن أجويرو أثناء بثه لمقطع فيديو مباشر عبر منصة "تويتش" عندما كان يشاهد مباراة ناديه الأسبق تلفظ بألفاظ مسيئة تجاه الحكم بعد احتسابه لركلة جزاء ضد إندبندينتي، حيث رأى النجم الأرجنتيني المعتزل أن المخالفة كانت من خارج منطقة الجزاء.

وبحسب ما نقلته صحيفة "آس" قال أجويرو: "كيف هو الحكم، ما هو اسمه يايل فالكون بيريز هذا الاسم كارثي، العقوبة من الخارج، هذا الشخص غبي".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أجويرو يخضع الآن للتحقيق من قبل وكالة منع العنف في الرياضة.

وقال رئيس وكالة منع العنف إدواردو أباريسيو: "التعليقات التي أدلى بها لاعب كرة القدم السابق، المعترف به دوليًا كمؤيد لإندبندينتي، سيرخيو ليونيل أجويرو، ظهرت في وسائل الإعلام حول العمل الذي قام به الحكم فالكون بيريز في المباراة المعنية، وكان هناك لعبة متنازع عليه أدت إلى ركلة جزاء لصالح النادي الزائر".

وأضاف: "من الضروري الإشارة إلى أن تعليقاته تجاه الحكم - عدوانية ومهينة - تتعارض بشكل واضح مع اللوائح الحالية للسلامة الرياضية ويمكن تفسيرها على أنها تحرض على العنف كانت هناك تهديدات تلقاها الحكم وعائلته بالإضافة إلى إطلاق قنابل مضيئة على منزل والدته".

يذكر أن أجويرو لم يرد بعد على الاتهامات علنًا، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء عقابي ضده بسبب تعليقاته.