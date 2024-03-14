Rodrygo Vinicius Real Madrid
علي سمير

سيرحل بسبب مبابي؟ نجم ريال مدريد يُنهي الجدل تمامًا حول مستقبله!

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منافسة شرسة تنتظر الجناح البرازيلي رودريجو في ريال مدريد مع وصول كيليان مبابي وإندريك، وهو ما جعل الرحيل أحد الخيارات المحتملة له.

ريال يستعد لاستقبال صفقتين هجوميتين الموسم القادم، بقدوم المهاجم البرازيلي الشاب إندريك الذي وقع بالفعل للميرينجي من بالميراس، بالإضافة لمبابي الذي لم يوقع حتى الآن ولكن كل المؤشرات تؤكد قدومه.

صحيفة "سبورت" الإسبانية تواصلت مع ممثلي رودريجو، لمعرفة موقفه من هذه المنافسة الشرسة، لتكون الإجابة أن اللاعب قرر قبول التحدي ولن يغادر العملاق المدريدي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن رودريجو لا يفكر في الوقت الحالي سوى في البقاء حتى نهاية عقده في 2028 بل تمديده لفترة أطول، وذلك لتصميمه الشديد على النجاح مع الميرينجي.

ويشعر صاحب الـ23 سنة بالحماس لقدوم الثنائي لريال لمساعدة الفريق في المنافسة على كل البطولات، طامحًا في المشاركة خلال عملية التدوير مع المدرب كارلو أنشيلوتي في ظل الجدول الزمني الضيق وتلاحم المباريات.

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وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي يعتبر رودريجو من العناصر الهامة للفريق بسبب شراكته الناجحة مع فينيسيوس جونيور، كما لا يعتقد النادي أن هناك حاجة لبيعه لتوفير المزيد من الموارد المالية.

جدير بالذكر أن الدولي البرازيلي سجل 13 هدفًا وصنع 8 هذا الموسم، ليقترب من أرقام الموسم الماضي عندما سجل 19 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة بكل البطولات.

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