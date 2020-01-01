سيرجي روبيرتو: أفتقد كرة القدم وهذه ميزة كورونا

يتحدث عن كيفية قضاء وقته في العزل..

عبّر سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، عن افتقاده لكرة القدم في الفترة الراهنة، في الوقت الذي كشف فيه أن إيجابيات فيروس كورونا تكمن في جلوسه بالمنزل رفقة ابنته الصغيرة.

جميع المسابقات الكروية حول العالم معلقة حتى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، ولكن رغم ذلك، يؤكد روبيرتو على أنه يتدرب في المنزل ويستمتع بوقته رفقة ابنته.

الدولي الإسباني قال "في بعض الأحيان أشاهد مباريات مُعادة على التلفزيون وتزداد حينها الرغبة في العودة واللعب مجددًا، نأمل ألا تطول مدة الإيقاف.".

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كما أضاف "آمل أن نتحصل على فترة إعداد قبل عودة النشاط مرة أخرى، فالآن نحن نتدرب بصورة مختلفة، أتمنى أن نصل إلى أعلى مستوى ممكن عند عودة المنافسات.".

"لدينا خطة أسبوعية وكذلك يومية للتدرب حاليًا، نحن مقسمون إلى مجموعات مما يزيد من متعة التدرب عبر الفيديو، هناك البعض يتدرب كثيرًا الآن في منزله."

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أما عن كيفية قضاء وقته في العزل، قال "أغتنم الفرصة للاستمتاع بابنتي، رغم مساوئ الفترة، لكن هناك إيجابيات تتمثل في أن تحظى بوقت مع عائلتك.".

"أقوم ببعض التدريبات ثم أكمل اليوم في اللهو واللعب مع ابنتي، أنا حقًا محظوظ بذلك."

يذكر أن روبيرتو قد يُغادر برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بحسب بعض التقارير من الصحف الإسبانية بعدما فشل في إقناع كيكي سيتين بقدراته حتى الآن.