سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة للاعبي الأهلي عقب الفوز على جيما

الأهلي فاز على جيما الإثيوبي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة إلى لاعبي فريقه عقب الفوز على حساب جيما الإثيوبي، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز بهدفين دون رد على حساب الفريق الإثيوبي، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "الحمد لله على المكسب، كنت أتمنى أن يزيد ولكن هذه كرة القدم".

وواصل: "سنركز على مباراة النجوم في الدوري يوم الإثنين، نعاني من غيابات كثيرة وإصابات، ولكن لدينا هدف كل تركيزنا عليه".

وحول الفريق الأثيوبي قال مدير الكرة بالقلعة الحمراء: "الفريق يلعب كرة بشكل جيد، لديهم ثقة في أنفسهم استلامهم للكرة جيد، مع عودة اللاعبين من الإصابة والإيقافات سنحقق نتيجة جيدة في مباراة الإياب".

وأتم حديثه برسالة إلى لاعبي الأهلي، قال فيها: "لا يوجد لدينا غير اتجاه واحد، وهو تحقيق المكسب في كل المباريات بروح وعزيمة، أعلم انها مرحلة صعبة".

الجدير بالذكر أن الأهلي، يحل ضيفاً على جيما في إياب دور الـ 32، يوم الجمعة 21 ديسمبر الحالي.