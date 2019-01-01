سيد عبد الحفيظ يثير الجدل حول مستقبل لاسارتي مع الأهلي

مدير الكرة بالأهلي يرفض إعطاء إجابة قاطعة حول مستقبل لاسارتي مع الأهلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أثار سيد عبد الحفيظ الجدل، حول مستقبل لاسارتي مع الفريق، عندما رفض الإجابة على استمراره من عدمه مع القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم.

وتمكن الأهلي من إنهاء موسمه بالفوز على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من عمر الدوري، بعد تحقيق اللقب الجولة الماضية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عقبت اللقاء: "بطولة تاريخية للأهلي، بها كل الاشياء الجميلة، الأهلي من الممكن ان يدرس في المرحلة الابتدائية كممثل للعزيمة المصرية، الفارق كان كبير في النقاط واليوم نحن أبطال بفارق ثمانية نقاط عن الزمالك".

وواصل: "قلت من قبل الاهلي بطل الدوري إيماناً بشخصية الاهلي وتاريخه، نحن نحترم الجميع ولا نتطاول على أحد، حتى بعد حسمنا للدوري في الوقت الذي كان من المفترض ان نحتفل به بلقب تاريخي، ظللنا في معسكرنا لنستعد للقمة، نحن نعطي الجميع حقه".

وتابع: "هناك حفلتين كبيرتين، الاولى للجهاز الفني واللاعبين، أشكر لاسارتي عمل تاريخ بحصده أكثر دوري شكك به الجميع، والثانية للجماهير".

وأردف: "الكأس ليس الهدف الأساسي للفرق الكبيرة، لكن ليس معنى كلامي أننا لن نركز به، لكن هدفنا ان نحصد الثنائية هذا الموسم".

وأثار الجدل عند سؤاله عن مستقبل لاسارتي مع الفريق، وهل سيكمل أم لا، وقال حينها: "يا راجل ده سؤال؟!".