سيد عبد الحفيظ: مستقبل عمار حمدي حُسم، وذلك موقف جمعة ومحسن والسيد

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن صفقات الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على مركز أو هوية اللاعب الجديد المرشح انضمامه للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه في الأول من يناير 2020.

الفريق الأحمر كان قد أعلن ضم محمود عبد المنعم كهربا في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده مع نادي أفيس البرتغالي الذي انتقل له بعد فسخ عقده من جانب واحد مع الزمالك المصري.

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وبقي للأهلي صفقة واحدة يُتوقع أن تكون بين المهاجم والمدافع، وقد أكد عبد الحفيظ أن قائمة المرشحين تضم عددًا من الأسماء بينها مهاجم لوزيرن "بليسينج إيليكي"، لكن لم يقطع الشك باليقين حول الأمر مؤكدًا أن كل شيء قد يتغير بين ليلة وضُحاها.

وكرر مدير الكرة موقف النادي الأهلي من الاستبدال، موضحًا أنهم مع تثبيت اللوائح وعدم تغييرها والتزام الجميع بما اتفق عليه بداية الموسم، لافتًا إلى أن الفريق الأحمر يحق له استبدالين في يناير.

وحول موقف اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق، قال عبد الحفيظ أن بعض اللاعبين قد يغادروا بالفعل لكن فقط على سبيل الإعارة، إلا في حالة واحدة وهي وصول عرضٍ مغرٍ للنادي.

مضيفًا حول عدد من الأسماء "عمار حمدي من الأسماء المرشح استمرارها مع الفريق، هناك بعض العروض لأجله لكن بقاءه من مصلحة النادي وعلى الأرجح سيكون له دور في الفترة القادمة مع الفريق، الموسم مازال طويلًا والحسم دومًا ما يكون في النصف الثاني من الموسم، قرار بقاء عمار حمدي مع الأهلي شبه نهائي".

أضاف "سنعقد جلسة مع المدير الفني رينيه فايلر للنقاش حول الفريق واللاعبين واحتياجاته والمستقبل، سنرى خلال تلك الجلسة العروض المقدمة للاعبين ومصالحهم ومصالح الفريق وبعدها سنجلس مع الجميع ونتحدث عن كل شيء، هذا الكلام ينطبق على صلاح محسن وصالح جمعة وحسين السيد وأي لاعب آخر".

وأتم عبد الحفيظ مؤكدًا أن كرة القدم بها الكثير من المتغيرات مستشهدًا بما حدث مع حمدي فتحي وأليو ديانج، إذ كان الأول يلعب دومًا والثاني على مقاعد البدلاء وفي لحظة أصيب المصري ليتحول بديله المالي إلى لاعب أساسي وأحد أهم عناصر الفريق.