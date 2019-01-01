عبد الحفيظ: لا صحة لمشادتي مع فايلر ولن أتحدث عن كهربا

عبد الحفيظ يتحدث عن ما تردد حول أزمته مع فايلر

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن كل ما تردد حول دخوله في مشادة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ليس له أساس من الصحة.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "علاقتي بفايلر فيها ود واحترام متبادل، وكل شخص يعلم دوره جيدًا، وهذه سياسة الأهلي منذ 1907".

مدير الكرة للأهلي تابع: "ما تردد لا يحدث في الأهلي، ولكن قد يحدث في أي مكان آخر".

وأردف: "الحديث عن مبادلة أحمد فتحي باللاعب محمد مجدي أفشة ليس صحيح، وهذا الأمر غريبًا ولا يصح أن يقال على لاعب في حجم ومكانة فتحي".

بقيادة الدوسري والهيدوس - التشكيل المثالي للأسبوع الآسيوي

وعن اقتراب الأهلي من التعاقد مع محمود كهربا، قال عبد الحفيظ: "بالطبع هو لاعب جيد، ولكنني لا أريد التحدث عن لاعب ليس في فريقي".

وشدد عبد الحفيظ على أن حسام البدري هو الأجدر لقيادة منتخب مصر، وأحمد فتحي من حقه حمل شارة قيادة الفراعنة.

واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يقتنع الجميع بأن ما بيننا وبين الزمالك هو المنافسة فقط، وأتمنى أن يجمع نهائي دوري أبطال إفريقيا بيننا وبين الفريق الأبيض".

الأهلي والزمالك يمثلان مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث صعد الأخير أمس الخميس إلى دور المجموعات، بعد الفوز على فريق جينيراسيون فوت السنغالي.