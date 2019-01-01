سيد عبدالحفيظ : الأهلي كامل العدد أمام الزمالك وهذا موقف المصابين

الأهلي يواجه الزمالك مساء بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جاهزية جميع لاعبي الفريق لمباراة قمة الكرة المصرية التي تجمع بنادي الزمالك الأحد المُقبل.

عبدالحفيظ أوضح أن الجميع جاهز باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

الأهلي يواجه الزمالك مساء بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

ويستعيد بطل الدوري خدمات ياسر إبراهيم مدافع الفريق في مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف الذي أدى إلى غيابه عن مباراة المقاولون بسبب حصوله على 3 إنذارات.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحاته مؤكدًا أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني وتبقى مشاركته في مباراة القمة وفقا للرؤية الفنية.

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يُذكر أن الأهلي بلقب الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.