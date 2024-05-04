في ليلة سقوط الرجال.. سيدات برشلونة يتوّجن بلقب الليجا!

اللقب التاسع في تاريخه!

توج فريق سيدات برشلونة بلقب الدوري الإسباني (الليجا النسائية)، بعد فوزه على غرناطة بنتيجة 4-1 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 26 من المسابقة.

ويعد اللقب هو التاسع لفريق سيدات برشلونة في تاريخه (الأكثر)، كما أنه التتويج الخامس على التوالي منذ 2019-2020.

ويحتل سيدات برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد (الوصيف)، والذي خاض مباراة أقل، علمًا بأنه تتبقى 4 جولات على نهاية المسابقة.

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وجاء تتويج الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني للسيدات، في الوقت الذي تعرض فيه فريق الرجال للخسارة أمام جيرونا (4-2)، ليخسر الفريق المركز الثاني لصالح خصمه المباشر (جيرونا)، ويتوّج ريال مدريد بلقب الليجا رسميًا.

ويعد البلوجرانا فريقًا لا يقهر بقيادة آيتانا بونماتي، أفضل لاعبة في العالم العام الماضي، حيث لم يتلق أي خسارة في الدوري هذا الموسم، وحقق 25 فوزًا من إجمالي 26 مباراة حتى الآن، مع تعادل وحيد.