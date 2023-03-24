الاتحاد السعودي يحتفل باليوم الكبير!

دخل منتخب السيدات السعودي لكرة القدم لأول مرة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد أقل من عامين على تأسيس الفريق.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

shahid



جاء هذا في تصنيف شهر مارس الخاص بمنتخبات السيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث خاض الفريق تسع مباريات حتى الآن منذ أن تم تأسيسه.

وفازت سيدات المملكة بأول بطولة ودية لهن مطلع العام الحالي، مما ساعد في تواجدهن في التصنيف الدولي وهو ما يأخذهن لاحقًا للمشاركة في بطولات الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

وأعرب ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن سعادته بما حققته لاعبات المنتخب السعودي وقال: " هذا يعد إنجازًا كبيرًا، ولحظة تاريخية".

بينما قالت لمياء بنت إبراهيم بن بهيان عضو الاتحاد السعودي والمشرفة على إدارة كرة القدم النسائية: "المنتخب الوطني للسيدات يصنع التاريخ بدخول التصنيف في فترة قصيرة وبتلك المستويات المميزة".

جدير بالذكر أنا لمنتخب السعودي للسيدات كان قد وجود في المركز الـ 171 على العالم في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي صباح الجمعة.