" سيخلع سرواله" .. ممثل أمريكي يسخر من ميسي قبل انطلاق الدوري!

سخرية من ميسي قبل انطلاق الدوري الأمريكي...

سخر ويل فيريل، الممثل الأمريكي ومالك نادي لوس أنجلوس، من ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، أثناء إعلان لوس أنجلوس، لقميصه الأساسي الذي يخوض به منافسات الدوري الأمريكي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق لوس أنجلوس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" مقطع فيديو، يظهر فيه فيريل، وهو يعلن عن القميص الجديد لفريقه، ومعه مُلاك النادي.

وظهر فيريل، وهو يكيل المديح لقميص فريقه الجديد، وقال: "أسود مثل صلابة المدينة، متشدد بسبب المعارك، ذهبي مثل حبوب إفطاري المفضلة، هدية من جبل أوليمبيا العظيم، سيجعل ميسي يخلع سرواله".

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ويستعد فريق لوس أنجلوس، بطل الدوري لموسم 2022 إلى افتتاح الموسم الجديد في الدوري الأمريكي يوم السبت القادم، أمام فريق سياتل.

على الجانب الآخر سيختتم إنتر ميامي، استعداده للموسم الجديد بمباراة ودية أخيرة أمام نيولز أولد بويز، فجر الجمعة، على أن يفتتح مبارياته في الدوري الأمريكي يوم 22 فبراير أمام ريال سالت ليك.