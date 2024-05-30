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Bruno Guimaraes Newcastle UnitedGetty Images
أحمد مجدي

سيحشد أمواله من أجله.. مانشستر سيتي يجن جنونه بسبب نجم وسط البرازيل!

انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازنيوكاسلمانشستر سيتيBruno Guimaraes

صفقة قوية دون شك

أشار الصحفي الإيطالي رودي جاليتي إلى صفقة يستهدفها مانشستر سيتي بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل 2024.

وذكر الصحفي الإيطالي عبر حسابه على موقع "إكس" أن مانشستر سيتي مستعد للتواصل مرة أخرى ببيئة البرازيلي برونو جيمارايش بشأن انتقال محتمل إلى صفوفه.

لاعب نيوكاسل البالغ من العمر 26 عامًا لا يجذب فقط اهتمام مانشستر سيتي، بل إن كلًا من ليفربول وأستون فيلا في إنجلترا وباريس سان جيرمان في فرنسا يريدونه بشدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويملك جيمارايش شرطًا جزائيًا في عقدة بقيمة 115 مليون يورو، ولكن لا يوجد ناد مستعد على الأرجح لدفع هذا المبلغ إلا مانشستر سيتي.

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