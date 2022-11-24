سيجعلونه الأغنى في العالم.. "آبل" تستعد لشراء مانشستر يونايتد

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يبدو أن ملكية عمالقة كرة القدم في إنجلترا تأخذ منحنى جديدًا، خصوصًا بعد الأخبار القوية التي تتحدث عن عزم عائلة جليزر ببيع نادي مانشستر يونايتد.

الآن تدخل عملاقة التكنولوجيا "آبل" كطرف في عملية الشراء المحتملة، وفق ما أفاد به موقع "دايلي ستار" البريطاني.

وقال الموقع في تقرير له اليوم إن "آبل" تستعد لتقديم عرض لا يرفض لشراء النادي بالكامل مقابل 6.75 مليار يورو، قيمة لن يستطيع ملاك مانشستر يونايتد غالبًا إيجاد ما هو أعلى منها.

الملكية الأمريكية "المليارية" ستجعل النادي هو الأغنى على الإطلاق، والآن كل الأمور بصدد التوصل لاتفاق رسمي، وفق الموقع ذاته.