سيتي سينتصر 20 صفر .. حساب نجم مانشستر يونايتد "المزيف" يثير الجدل عقب نهائي الكأس!

واقعة غريبة بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أثار حساب موثق لأحد نجوم مانشستر يونايتد على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي الجدل، بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي أقيم أمس السبت.

وتوج مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على السيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأعاد حساب لاعب الوسط كوبي ماينو نجم مانشستر يونايتد الشاب على منصة "إكس" نشر تغريدة ساخرة، كانت قبل مواجهة ديربي مانشستر بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تنبأ حساب ساخر بفوز السيتي بنتيجة 20-0.

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وعلق الحساب المنسوب إلى لاعب مانشستر يونايتد على التغريدة قائلًا: "OK"، كنوع من السخرية على التنبؤ بخسارة الشياطين الحمر بنتيجة ثقيلة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولكن تبين فيما بعد من خلال خاصية "ملاحظات المتابعين" الموجودة في منصة "إكس"، أن ماينو لا يمتلك حسابًا على تلك المنصة، ولكنه يمتلك حساب واحد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي وهو حساب "إنستجرام".