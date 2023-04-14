سيتيين يعلق على واقعة فالفيردي وبايينا: سبب المشاكل لمدريد والعدل سيأخذ مجراه

كيكي سيتيين يدعم بايينا بتقديمه شكوى للشرطة ضد فالفيردي!

تحدث كيكي سيتين، مدرب فياريال، عن قضية لاعبه أليكس بايينا مع خط الوسط لريال مدريد فيديريكو فالفيردي، مؤكدًا أن لابد أن يُعاقب المذنب.

وقام فالفيردي بلكم بايينا في وجهه بعد مباراة الفريقين في الدوري الإسباني يوم السبت، وقدم الأخير شكوى للشرطة ضد لاعب ريال مدريد.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، صرح سيتيين:" لا أعرف ما حدث بالضبط، لكنني أعلم أن أليكس طفل جيد ولن يقول شيئًا كهذا أبدًا".

وأردف:" إنه يحظى بدعمي الكامل وآمل أن تتحقق العدالة، لقد فوجئت بالحادث وأؤيد قرار باينا بتقديم شكوى للشرطة ضد فالفيردي".

كما أضاف:" تمت مناقشة كل شيء في هذا الموضوع، لقد أخبرت اللاعب بالفعل بما يجب أن يحدث، هنالك العدالة تقرر، ولا أريد الحديث عن هذا الموضوع مرة أخرى".

الجدير بالذكر أدانت رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس فعل لاعب ريال مدريد، في حين أعلن النادي الملكي دعم لاعبه.