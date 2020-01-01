سيتيين: كنت أشجع ريال مدريد، ومن الصعب تدريب ميسي

كيكي سيتيين يتحدث عن ريال مدريد فريق طفولته، وفترة تدريبه لليونيل ميسي في صفوف برشلونة.

كشف كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة عن فريق طفولته المفضل، والذي أكد أنه ريال مدريد الذي كان خصمه لأشهر طويلة عندما درب النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال حوار مع صحيفة "إل باييس" وتحدث خلالها عن فترة تدريبه للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وقال سيتيين: "أعتقد أن ميسي هو الأفضل في التاريخ، هناك غيره من النجوم الذين كانوا الأفضل أيضًا لكن على مستوى الاستمرارية فلم يحظ أي شخص بنفس ما قام به على مدار السنوات".

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وأضاف: "ليونيل من الصعب إدارته، من أنا حتى أغيره لو كانوا قد قبلوا به كما هو لسنوات ولم يستطيعوا أن يغيروه".

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وأردف: "هناك حقيقة أخرى متأصلة في كل لاعب، هي أن قيادتهم تكون صعبة كما رأينا في حالة مايكل جوردان بوثائقي الرقصة الأخيرة، عندما شاهدنا أشيائًا لم نتوقعها".

وأكمل عن عبارة تاتا مارتينو الشهيرة لميسي عندما أخبره أنه الرئيس في برشلونة: "لقد سمعت تلك العبارة، وغيرها من الكلمات لكنني لم أكن في حاجة لأن يخبرني أي شخص أي شيء، لقد عشت التجربة بنفسي".

وتطرق للحديث عن الهزيمة التاريخية من بايرن ميونخ وقال: "عندما تخسر بثمانية أهداف في برشلونة فأنت تتعرض للكثير من الضرر، بالطبع أتحمل نسبة من الهزيمة وسأكتب عنها، لكن عندما أفكر أجد أن قرار رحيلي كان قبل تلك المباراة".

وأنهى تصريحاته بالكشف عن الفريق الذي كان يشجعه عندما كان صغيرًا في السن: "مثل بقية الأطفال كنت أشجع ريال مدريد".

جدير بالذكر أن سيتيين كان قد تولى تدريب برشلونة في منتصف الموسم بعد قرار الإدارة بإقالة إرنستو فالفيردي بعد خسارة السوبر الإسباني في السعودية.