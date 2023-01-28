سيتيين: جوارديولا وكرويف؟ التدمير أسهل من البناء في كرة القدم

هل أضر الثنائي اللعبة على مدار السنوات الماضية؟

علق كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لفياريال، على الاتهامات الموجهة للثنائي يوهان كرويف وبيب جوارديولا بإيذاء كرة القدم.

سيتيين سبق أن كشف أكثر من مرة عن إعجابه بالثنائي الذي عمل في برشلونة لسنوات طويلة، ليبدي رأيه في الاعتقاد بأن كرة القدم التي قدمها كل منهما أضرت بعض الفرق.

وقال مدرب الغواصات الصفراء في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"هذا الاعتقاد يمثل الجزء السهل والمريح للأشخاص الذين لا يعرفون الطريقة التي تعمل بها كرة القدم".

وأضاف:"من السهل تدمير منزل بالديناميت، ولكن بناء شيء ما يكلف أكثر ويتطلب الكثير من العمل، لأن وقتها سيكون عليك إقناع اللاعبين بفعل أشياء لا يعرفونها لعدم قيام أي شخص بتعليمها لهم".

وتابع:"من الصعب جدًا إقناع لاعبين في عمر معين بتقديم مستويات جيدة بأسلوب مختلف عن الطريقة التي اعتادوا عليها، لذلك عندما أذهب إلى أي فريق جديد أخبرهم بأنهم لا يجب عليهم التعاقد معي لو لم يؤمنوا بي، ولكن في فياريال هم استعانوا بي لأنهم أحبوا طريقة لعبي كثيرًا".

يذكر أن صاحب ال64 سة سبق أن خاض تجربة قصيرة مع برشلونة، حيث درب الفريق في الفترة من يناير 2020 وحتى أغسطس من نفس العام، ولعب 25 مباراة فقط مع النادي الكتالوني.