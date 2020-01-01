سيتيين: برشلونة فشل أمام ليجانيس، وجريزمان لاعب ضروري

تعرف على تصريحات سيتيين عقب فوز برشلونة على ليجانيس

أكد كيكي سيتيين، المدير الفني لنادي برشلونة أنّ النادي الكتالوني فشّل أمام ليجانيس رغم الفوز في إطار الجولة 29 من الدوري الإسباني موضحًا أهمية أنطوان جريزمان وسبب تغيير أنسو فاتي.

برشلونة استطاع الفوز بثنائية نظيفة في أول لقاء على ملعب "كامب نو" منذ جائحة كورونا سجلهما أنسو فاتي وليونيل ميسي.

ونجح برشلونة في الوصول إلى النقطة 64 والابتعاد بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، إلا أنّ النادي الملكي لديه مباراة يوم الخميس مع فالنسيا.

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وقال سيتيين في تصريحات عقب المباراة: "أنسو فاتي قدّم لقاءً جيدًا للغاية ولكنّه خرج لشعوره ببعض الإنزعاجات، كما أنّه لم يتدرب بنفس وتيرة زملائه خلال الفترة الماضية بعد عودته من الإصابة، لا يجب علينا الضغط عليه كثيرًا فهو صغير السن".

وواصل: "ريكي بويج أظهر قدرات رائعة في الدقائق التي شارك فيها وأثبت أحقيته في اللعب، تحسرت كثيرًا على إهداره الفرصة التي وصلت له وكنت أتمنى أراه يسجل".

وتابع: "لقد فشلنا اليوم في صناعة الحلول والتحكم في الإيقاع مع بداية المباراة ولهذا تأثرنا بشكل سلبي، اللقاء كان معقدًا لأنّ ليجانيس أغلق المساحات ولعب بشكل دفاعي ولكننا أيضًا لم نكن في أفضل أيامنا".

المدرب أشار إلى أنّ الخطأ الذي أدى إلى فرصة ليجانيس الخطيرة في الشوط الأول أمر وارد وقد يحدث في بعض الأوقات، مؤكدًا أنّ أهم شيء عدم تكراره خلال المباراة.

كما أكد على أهمية تواجد الجماهير في "كامب نو" لأنهم ركيزة أساسية لنجاح الفريق، مشيدًا بقدرة اللاعبين على استعادة الكرة سريعًا.

وأردف: "جريزمان لاعب رائع للغاية، حتى لو لم يكن موفق اليوم لكنّه دائمًا مفيد للفريق وقادر على صناعة الفارق. نحن بحاجة له ولخدماته".

واختتم: "البدايات مهمة للغاية في مثل هذه المباريات، حينما واجهنا ليجانيس في كأس الملك نجحنا في التسجيل مبكرًا وبالتالي سيطرنا على اللقاء وحققنا الفوز بالخماسية. اليوم الأمر اختلف".

جدير بالذكر أنّ كيكي لم يخسر أي مباراة لفريق دربه أمام ليجانيس خلال مسيرته.