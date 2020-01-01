سيتين يستبعد ميسي وبوسكيتس من قائمة مباراة إيبيزا

ميسي وبوسكيتس بقرار فني وسواريز للإصابة - هكذا كانت قائمة برشلونة في أول مباريات كأس ملك إسبانيا

غاب كل من ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس عن قائمة برشلونة المستعداة لمواجهة إيبيزا ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا بقرار فني، فضلًا عن الغيابات الأخرى بداعي الإصابة.

وكان كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة قد تحدث قبل مواجهة إيبيزا في كأس ملك إسبانيا عن المواجهة الأولى التي خاضها مع الفريق أمام غرناطة وعن مستقبل بعض اللاعبين في الميركاتو.

ويحل وصيف البطولة برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إيبيزا مساء الغد ضمن منافسات مرحلة الذهاب من دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

وجاءت قائمة الفريق للمباراة بدون لويس سواريز وعثمان ديمبيلي للإصابة، حيث ما زال الجناح الفرنسي لم يستعد لياقته بعد، بينما سيخضع المهاجم الأوروجوياني لعملية جراحية في الركبة.

واستدعى المدرب كيكي سيتين كلًا من تير شتيجين ونيتو في حراسة المرمى، ونيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو وكليمون لونجليه وجوردي ألبا وجونيور في خط الدفاع، بغياب جيرارد بيكيه.

في وسط الملعب غاب بوسكيتس وجاء كل من إيفان راكيتيتش وأرثر ميلو وأرتورو فيدال وفرينكي دي يونج والصاعد ريكي بويج وأبيل رويز.

وفي حط الهجوم جاء كل من كارليس بيريز وأنسو فاتي وأنطوان جريزمان كثلاثي وتشومي، في غياب لميسي من أجل إراحته وغياب طويل للويس سواريز المصاب.

وكان برشلونة قد خسر نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي أمام فالنسيا، وذلك بعدما سيطر على اللقب منذ موسم 2015 وحتى الموسم قبل الماضي.

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يذكر أن برشلونة قد حقق الانتصار أمام غرناطة في المباراة الأولى للمدرب كيكي سيتين مطلع الأسبوع الحالي بهدف مقابل لا شيء.