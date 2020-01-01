سيتين يرفض مهاجم ليفانتي

من من الخيارات الأخرى ينول إعجابه؟

تداولت تقارير من الصحف الإسبانية أن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، قد رفض التعاقد مع روجر مارتي، مهاجم ليفانتي.

ويحق لبرشلونة التعاقد مع مهاجم من الليجا بعد تأكد غياب عثمان ديمبيلي لفترة أطول من 5 أشهر، ويعكف مسؤولو البلوجرانا عن التعاقد مع مهاجم صريح محل الدولي الفرنسي.

وبحسب التقارير فإن مارتي كان أحد المطروحين على طاولة البرسا في الأيام الماضية وقد كان يلقى قبولًا من الإدارة والمحللين، كما أنه لم يكن ليكلف خزائن النادي الكثير.

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لكن ذلك لم يكن كافيًا، حيث أنه لم يكن المُفضّل بالنسبة لسيتين، الذي أبلغ إدارة البرسا أنه ليس الخيار الذي يرجوّه لدعم الرقم 9 في الكامب نو.

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ولا يزال ويليان خوسيه، مهاجم ريال سوسيداد، هو الخيار الأكثر صعوبة بسبب غلو ثمنه، بينما يظل لوكاس بيريز ولورين وأنخيل رودريجيز هم الأسماء الأخرى الموجودة على لائحة إيريك أبيدال.

برشلونة سعى خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة للظفر بمهاجم صريح، لكن مساعيه لم تفلح بعدما فشل في الاتفاق مع فالنسيا حول رودريجو مورينو.

يذكر أن رغبة العملاق الكتلاني في ضم مهاجم صريح تأتي نتيجة للإصابة التي أنهت موسم لويس سواريز مع عدم وجود مهاجم بديل وسط قناعة الجميع في برشلونة بأن أنطوان جريزمان جناح فقط.

كما تجدر الإشارة إلى أن مارتي البالغ من العمر 29 عامًا قد سجل هذا الموسم 10 أهداف في مختلف المسابقات حتى الآن.