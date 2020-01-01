سيتين يتبع نظاماً جديداً مع تير شتيجن في المباريات

النظام بدأ تطبيقه منذ مباراة ريال سوسيداد الأخيرة

قرر كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة اتباع نظام جديد مع تير شتيجن حارس مرمى الفريق، لبناء اللعب من الخلف.

وظهر النظام الجديد في مباراة ريال سوسيداد الأخيرة بالدوري، التي فاز فيها البلوجرانا بهدف دون رد، سجله البرغوث الأرجنتيني ميسي.

ويريد سيتين الاعتماد على شتيجن، في بناء اللعب من الخلف مع الإبقاء على الكرة في قدمه خارج منطقة الجزاء، لبداية الهجمات.

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ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الحارس الألماني حاول تمرير الكرة في المباراة الأخيرة خلال 11 مرة أهدر منهم 7.

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وبعد 18 دقيقة وأربع محاولات من شتيجن، قام إيدر سارابيا مساعد سيتين ليخبر الحارس بمواصلة العمل، وسط اعتراضات من جمهور الفريق.

وتحسن أداء صاحب الـ 27 عاماً في الشوط الثاني، وأتم في هذا الشوط خمسة تمريرات ثلاثة منهم ناجحين.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.