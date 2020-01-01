سيتين عن مقارنة ميسي بمارادونا: ليو يتفوق بالاستمرارية

المؤتمر الصحفي لمباراة نابولي..

أعرب كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، عن تقديره الكبير لخصمه نابولي في دوري أبطال أوروبا، واعتبر أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق لما لدى الفريق الجنوبي من قدرات واضحة للجميع.

أتت تصريحات سيتين قبل ساعات من المواجهة المرتقبة على ملعب سان باولو في ذهاب الدور ثمن النهائي، حيث تحدث مدرب ريال بيتيس الأسبق عن عدد من الأمور حول القمة المنتظرة خلال المؤتمر الصحفي.

سيتين قال "أقول دائمًا للاعبين أن عليهم انتظار أفضل شغف للمنافس، جميع الفرق تميل إلى بذل قصارى جهدها، ستكون مباراة معقدة لكل منّا، أنا انتظر أفضل نابولي، لقد رأينا بالفعل ما يمكنهم فعله، سيقدمون نسخة غير عادية أمامنا.".

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كما أضاف مجيبًا عن إذا ما كان هناك ضغط خاص على لاعبي برشلونة في دوري الأبطال بقوله "الحقيقة هي أننا لم نتحدث كثيرًا حول هذا الأمر، الآن نحن في حالة جيدة جدًا ولدينا ديناميكية جيدة للغاية.".

"لقد عشنا مباريات صعبة في الدوري وتمكنا من قطف ثمار ذلك، الفريق في حالة جيدة حاليًا مثل نابولي تمامًا. أثق في قدرتنا على الاستمرار بنفس المنوال وأن نواصل على دينمايكيتنا في المباريات المعقدة والاستمرار في النسق الأعلى."

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"دوري الأبطال بطولة مختلفة عن الدوري، والفريقان حاليًا في حالة جيدة، ينبغي علينا أن نقابل هذه المباريات بعقلية كبيرة أولًا لنتمكن من الفوز هُنا ثم نركز على المباراة المقبلة، ينبغي عليك أن تفعل كل شيء بصورة جيدة."

"هذه هي المباراة الأولى لي في دوري الأبطال، إنه حافز عظيم لي، إنه أمر يُزيد التحفيز أن أبدأ رحلتي من ملعب رائع وعظيم مثل سان باولو مليء بالشغف والتاريخ، وأظن أن المباراة ستكون مثيرة حقًا."

أما عن سؤاله حول أسطورة نابولي، دييجو آرماندو مارادونا، ومقارنته بميسي فأجاب "ليو لاعب كرة قدم عظيم، يؤدي بصورة كبيرة في كل المباريات، وهذا هو الفارق الكبير.".

وأتم "لم نر أبدًا أي لاعب لديه استمرارية بنفس قدر ليو، والذي بعد العديد والعديد من السنوات يستمر في اللعب بنفس ما رأيناه أمام إيبار. لقد استمتعت حقًا بكرويف ومارادونا أيضًا.".

يذكر أن برشلونة قد عاد لتوه لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد، والذي سيلتقي به مساء الأحد في الكلاسيكو الإسباني الكبير.