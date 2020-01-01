سيتين سيقود مشروع برشلونة القادم

برشلونة ينوي تجديد الثقة في كيكي سيتين رغم طرح أسماء كومان وتشافي

يبدو أن الفكرة الآن في رأس الإدارة الحالية لبرشلونة هي أن يستمر كيكي سيتين كمدرب للفريق خلال الموسم المقبل ويقود المشروع الذي يعد له الكتلان..

وكانت العديد من المصادر الصحفية قد ربطت بين تشافي هيرنانديز رونالد كومان وبين برشلونة خاصة بعد إقالة المدرب السابق للكتلان إرنستو فالفيردي في يناير الماضي.

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وحسب صحيفة سبورت، فإن إدارة برشلونة تمتلك ثقة كبرى في سيتين خاصة بعد العمل الذي قدمه وسط ظروف صعبة خلال الأشهر الأولى له في قيادة الفريق.

وهناك اعتقاد في برشلونة أن الرجل واجه العديد من الإصابات والظروف السيئة واضطر للعب بقائمة قصيرة مع حدوث خلاف بين إدرايي النادي منع من تعويض ذلك في الميركاتو الشتوي.

وبناء على ذلك، فإن سيتين لم يفشل حتى وإن تراجعت بعض النتائج، نظرًا لأنه تحمل الكثير في هذه الفترة القصيرة، ويستحق أن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل حتى يستكمل ما بدأه.

وفي الوقت الحالي يقوم برشلونة بالفعل بتشكيل المشروع الرياضي الجديد والثقة واضحة في سيتين والذي يناقش رفقة الإدارة الرؤية المستقبلة للفريق في الفترة المقبلة.

وهناك دعم م نقبل اللاعبين والجماهير لمدرب بيتيس ولاس بالماس السابق، وتفاءل به واقتناع بفكره ورؤيته مما يجعل الجميع يقرر تجيدد الثقة فيه لفترة أطول.

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يذكر أن رونالد كومان رفقة تشافي هيرنانديز كانا أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الفريق الكتالوني قبل أن يقع الخيار في النهاية على كيكي سيتين.