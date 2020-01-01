سيتين يستقر على تشكيل مباراته الأولى مع برشلونة

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كشفت تقارير في الصحافة الإسبانية عن ملامح التشكيل الذي قد يستخدمه مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين في ظهوره الأول أمام غرناطة بالدوري الإسباني.

وتولى سيتين المهمة في الأيام الماضية بعد الإعلام عن إقالة إرنستو فالفيردي من منصبه مدرباً بعد خسارة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

وذكرت "موندو" أن الإصابات والغيابات في صفوف برشلونة ستجبر المدير الفني الجديد على تشكيل معين باللقاء الأول له في القيادة مساء الأحد.

وسيغيب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي بداعي الإصابة، كما لن يتواجد فرينكي دي يونج بداعي الإيقاف بعد طرده في مباراة إسبانيول بالجولة الماضية.

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الصحيفة أوضحت أن تير شتيجن سيكون حارس المرمى، والثنائي بيكيه ولونجليه بقلب الدفاع، وعلى الأطراف ألبا يتفوق على فيربو، بينما يفاضل سيتين بين روبرتو وسيميدو يمين الدفاع.

وفي خط الوسط، لم يتضح بعد موقف أرتور من المشاركة، ولذا سيكون بوسكيتس وفيدال أساسيان، مع وجود راكيتيتش والشاب الواعد ريكي بويج.

وفي الخط الأمامي، ينتظر أن يلعب ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، ويفاضل المدرب بين أحدهما ليكون المهاجم الصريح، وسيجاورهما على الأرجح أنسو فاتي.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بالمشاركة مع ريال مدريد بعد مرور 19 جولة.