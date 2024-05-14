"سيتوجون بالدوري الإنجليزي في هذه الحالة".. جوارديولا يقصف جبهة مانشستر يونايتد!

العديد من الآراء تربط مانشستر سيتي دائمًا بالمال

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن نظرية كون الدوري الانجليزي الأقوى في العالم فقط بسبب الأموال التي يتم إنفاقها.

وقال جوارديولا على هامش مؤتمره الصحفي الخاص بمباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي إنه لو كان الأمر كذلك فقط في الوقت الحالي كما كان في السابق لفاز مانشستر يونايتد بكل البطولات.

وأضاف: "كان من الممكن أن يفوز مانشستر يونايتد بكل شيء لو كانت الأمور بالأموال فقط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "بعد مانشستر يونايتد لربما أتى تشيلسي وبعده آرسنال، لقد أنفقوا الكثير من الأموال خلال السنوات الخمسة أو الستة الماضية لكن الأمور لا تسير كذلك فقط في الدوري الإنجليزي".

يذكر أن السيتي لديه مباراة هامة أمام توتنهام من المنتظر أن يكون لها دور كبير في حسم مسار البطولة الإنجليزية، التي يحمل رجال المدرب بيب جوارديولا لقبها.