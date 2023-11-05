"سيتفهمون الأمر" .. مارسيلو يوجه رسالة إلى ريال مدريد عقب تتويجه بكوبا ليبرتادوريس

مارسيلو لديه رسالة إلى ريال مدريد

حرص النجم البرازيلي مارسيلو على توجيه رسالة إلى ناديه السابق ريال مدريد، بعد التتويج رفقة فريقه فلومينينسي ببطولة كأس ليبرتادوريس.

وتوج فلومينينسي ببطولة كأس ليبيرتادوريس، بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت.

وقال مارسيلو خلال تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية: "في ريال مدريد سيتفهمون ذلك، كأس ليبرتادوريس هو اللقب الأهم في مسيرتي على مستوى الأندية، لأنه النادي الذي نشأت فيه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأضاف: "ريال مدريد في قلبي، ولكن من الصعب أن أتحدث عن فلومينينسي، وحقق لقبًا مهمًا جدًا مع الفريق الذي ساعدني لبناء مسيرتي، وليس هناك شيء أكثر قيمة من ذلك".

ونجح مارسيلو في التتويج مع ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 6 مرات، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر الإسباني 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.