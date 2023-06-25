سيتبعه إلى الاتحاد؟ نجم الجزائر يزامل كانتي في أداء فريضة الحج

هيثم محمد
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الصفقات لا تتوقف في دوري روشن

اشتعلت شائعات الانتقال في الساعات الماضية عقب تواجد إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان، رفقة نجولو كانتي المنتقل حديثاً إلى الاتحاد.

وانضم متوسط الميدان الفرنسي مؤخراً لصفوف حامل لقب دوري روشن، ليكون أحدث الصفقات العالمية التي اختارت اللعب في السعودية الموسم المقبل.

وشوهد لاعب تشيلسي السابق مع بن ناصر رفقة الشيخ سعد الشثري بزي الإحرام استعداداً لأداء فريضة الحج بحسب فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تواجد نجم الجزائر وميلان رفقة كانتي جعل الجمهور يتكهن بخصوص مستقبله على صفحات التواصل الاجتماعي، وإذا كان سيلتحق هو الآخر بالنمور في الموسم المقبل، مرحبين بانضمام "سمعة" كما يلقبونه.

ويذكر أن بن ناصر ابتعد عن الملاعب مؤخراً بسبب جراحة عن مستوى الركبة ستبعده حتى نهاية العام بحسب التقارير، ولذا ظهوره بالعكاز في الصور الأخيرة.

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