سيتأخر قليلًا.. الكشف عن موعد ظهور ميسي الأول بقميص إنتر ميامي

لماذا سيتأخر ظهور ليونيل ميسي بقميص إنتر ميامي؟

يترقب الجميع الظهور الأول لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي بقميص ناديه الجديد إنتر ميامي؛ ظهور سيكون هو الثالث له بقمصان الأندية بعد قميصي برشلونة وباريس سان جيرمان.

وأعلن ميسي انضمامه إلى إنتر ميامي، أمس الأربعاء، لكن عقده وظهوره مع ناديه الجديد لن يكون قبل الأول من يوليو المقبل؛ لأن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي فعليًا بنهاية الشهر الحالي.

تعاقد ميسي سليم من الناحية القانونية لأنه كان يحق له التوقيع لأي نادٍ منذ بداية يناير الماضي مع عدم تجديده لتعاقده مع باريس الذي قضى في صفوفه موسمين.

لكن ظهور ميسي الأول مع إنتر ميامي سيتأخر بسبب التوقف الدولي الذي سيبدأ في 24 يونيو وينتهي 16 يوليو.

ومن المتوقع أن تكون مباراة إنتر ضد كروز أزول، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، أولى مباريات ليو مع فريقه الجديد، وستُلعب المباراة يوم 21 يوليو، وقد كان التنافس شديدًا على شراء تذاكر المباراة فور ظهور الأخبار أمس عن اختيار ليو لإنتر وحتى من قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع قائد الأرجنتين.

المباراة التي من المنتظر أن تكون الأولى لليو مع إنتر ميامي ليست رسمية، بل ضمن بطولة كأس الدوري وهي بطولة ودية.