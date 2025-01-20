"ريال مدريد مقزز".. جماهير أتلتيكو تحرج سيبايوس بتغريدات قديمة بعد سخريته من سيميوني!

مشجع مهووس..

تسببت تصريحات داني سيبايوس نجم ريال مدريد، التي سخر فيها من مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، في حالة من الغضب بين جماهير الأتلتي.

وكان سيبايوس قد سُئل في مقابلة صحفية عقب مباراة لاس بالماس أمس الأحد بالدوري الإسباني عن تصريحات سيميوني الذي تحدث عن مجاملة ريال مدريد تحكيميًا.

ورد لاعب وسط ريال مدريد بكلمات قوية: "يبدو أنه لم يتجاوز النهائيين اللذين خسرهما ضد ريال مدريد (في دوري أبطال أوروبا)".

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تصريح سيبايوس أغضب العديد من مشجعي أتلتيكو مدريد، بل وتداول عدد منهم تغريدات قديمة للاعب تظهر أنه "مشجع مهووس بأتلتيكو".

وحسب التغريدات المتداولة، فقد قال سيبايوس "أنا من أتلتييييي"، في اليوم التالي لخسارة ريال مدريد بنهائي كأس الملك أمام أتلتيكو في مايو 2013.

وأضاف: "أتلتييي إوووووووووووووووو (هتاف أتلتيكو)، رونالدو عديم الحياء ومورينيو بنفس القدر ريال مدريد مقزز".

وختم: "لعب راداميل فالكاو ما مجموعه 4 نهائيات، وإلى جانب التسجيل في جميعها، فقد فاز بها جميعًا"، ليرتجف الفايكينجوس (إهانة يستخدمها مشجعو أتلتيكو ضد مشجعي ريال مدريد".