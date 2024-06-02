"سيأخذنا لمستوى آخر" .. جود بيلينجهام يُعلق على انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد

بيلينجهام يكشف عن رأيه في انضمام مبابي إلى ريال مدريد

علق النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، على اقتراب انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأصبح كيليان مبابي على وشك الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف ريال مدريد، بعدما أعلن رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده.

وقال بيلينجهام خلال حديثه مع شبكة "TNT Sports": "لا أعرف هل وقع مبابي لريال مدريد أم لا، ولكن نعم قد يحدث ذلك".

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وأضاف: "سيكون أمر لا يصدق أن ينضم لنا لاعب مثله، لقد رأيت في نهائي دوري الأبطال، الشيء الصغير الوحيد الذي نفتقده هو المهاجم الفعال، وأعتقد أن مبابي إذا جاء لنا سيكون في مكان رائع".

وواصل: "كيليان مبابي قادر على أخذنا إلى مستوى آخر، إنه أحد أفضل لاعبي العالم خلال الوقت الحالي".

وكشفت صحيفة "ماركا" عن أن ريال مدريد يُعلن عن التعاقد مع مبابي في الأيام القادمة، وذلك بعد رحيله بشكل نهائي عن باريس سان جيرمان في 30 يونيو، حيث يتم إعداد ملعب سانتياجو بيرنابيو لتقديم عرض ضخم يليق بالصفقة.