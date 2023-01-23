"سيارة فخمة لا تدور" .. هجوم إعلامي على رونالدو بعد الظهور الأول له مع النصر

كريستيانو رونالدو شارك في مباراة الاتفاق كاملة، لكن تاليسكا هو من فرض نفسه على المشهد بعد إحرازه هدف المباراة الوحيد

Shahid

لم يلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب النصر السعودي، استحسان بعض الإعلاميين السعوديين بعد الظهور الأول له بقميص العالمي بشكل رسمي.

الدون شارك في مواجهة الأمس أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، والتي فاز بها فريقه بهدف نظيف، سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

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لكن التوقعات الكبيرة للظهور الأول لكريستيانو تسببت في إحباط كبير للبعض بالنظر للأداء الذي ظهر به، إذ قال الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "شاهدت لسان رونالدو أكثر من لعبه، طوال الوقت متذمرًا، ليس هذه شخصية نجم كبير، كان يعتقد أن دورينا مريح، لكنه سيغير وجهة نظره بعد مواجهة الاتفاق، وعليه أن يظهر بشكل يليق باسمه، لعب رونالدو 90 دقيقة، وصناعته صفر، وتسديدات صفر، لم يسدد أي كرة على المرمى، وله مراوغة واحدة وارتقاء واحد، في المقابل لسانه ظهر 15 مرة، المباراة كانت عك كروي، جميع اللاعبين كانوا يبحثون عن رونالدو لتمرير الكرة له، وهذا لا يصح".

فيما وصفه الإعلامي فهد الروقي بالسيارة التي لا تعمل، إذ أضاف، لـ" الحصاد الرياضي" أيضًا: "رونالدو أمام الاتفاق سيارة فخمة، لكنها لا تدور، تخيل سعيد المولد تقييمه أعلى منه في اللقاء، أيًا كان المبرر لا يوجد أي سبب لهذا الظهور الباهت جدًا لرونالدو، سواء في لمسته أو تحركاته أو ارتقائه، ليس هذا رونالدو، هو ثالث أسوأ لاعب تقييمًا في المباراة، والأقل منه هو سامي النجعي لأنه تم الدفع به متأخرًا كبديل، هناك بدلاء تقييمهم أعلى منه".

أما المدرب السعودي بندر الكبيشان، فانتقد أداء الدون أيضًا، لكنه يراه أمرًا طبيعيًا: "رونالدو قيمته كبيرة جدًا، لكن أمام الاتفاق لم يظهر بالشكل المعروف عنه، وهذا طبيعي، لأن هذا أول ظهور، وهناك ضغط كبير على لاعبي النصر لتحقيق هذا الانتصار والظهور بشكل جيد، كذلك الرغبة لدى الاتفاقيين لتحقيق نتيجة كبيرة أمام نجم أسطوري".

وأخيرًا الناقد الرياضي غرم العمري، الذي اختتم لبرنامج "أكشن مع وليد": "رونالدو لم يكن منسجمًا، ولم يجد المساحات التي توقعها في الدوري السعودي، مدافع الاتفاق سعد الموسى عمره 20 عامًا ورغم مواجهته لرونالدو الذي كان لا يحلم بالتصوير معه، قدم أداءً رائعًا في اللقاء، عطاء الدون لم يكن كما توقعنا، وسيعاني طوال الموسم أمام كافة الفرق، لأن المساحات في دورينا قليلة".

Shahid