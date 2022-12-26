سيارة فاخرة وهدية غريبة لجونيور .. جورجينا تكشف هدايا عيد الميلاد لرونالدو

أعياد الميلاد تحل في منزل الدون

كشفت صديقة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز عن الهدايا القيمة التي ظهرت في منزل النجم البرتغالي بمناسبة أعياد الميلاد.

ويشغل مستقبل اللاعب السابق ليونايتد الحديث في الوقت الراهن، وسط حديث عن انتظار لموقفه عائلته من أجل حسم انضمامه إلى النصر.

ونشرت جورجينا فيديو عبر إنستجرام تظهر فيه الهدية التي أعطتها لرونالدو في صورة سيارة فخمة من نوعية "رولز رويس".

واستمر الفيديو في استعراض الهدايا التي تحصل عليها بقية أفراد العائلة، إذ تحصل رونالدو جونيور على جهاز تدريبات رياضي منزلي.

وتحصلت بنتا رونالدو على دراجات، وسط أجواء احتفالية بموسم الأعياد، بانتظار الإعلان عن الخطوة المقبلة لنجم ريال مدريد ويوفنتوس الأسبق.