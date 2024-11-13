بحضور ماكرون .. إجراءات صارمة غير مسبوقة من فرنسا لإحباط دعوات اقتحام مباراة إسرائيل

4 آلاف فرد أمن لمنع أحداث الشغب

اتخذت السلطات الفرنسية، إجراءات أمنية صارمة لمنع حدوث أي أعمال شغب أو اقتحام ملعب استاد "دو فرانس"، خلال مواجهة إسرائيل، المقررة غدًا الخميس ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ووفقًا لشبكة "RMC" الفرنسية، تم تركيب سياج حول الملعب في استاد دو فرانس، بعد انتهاء الجلسة التدريبية الأخيرة لمنتخب فرنسا، لمنع الجماهير من اقتحام الملعب، كما تم إغلاق مدرجات لتركها فارغة خلال اللقاء.

وتقام المباراة بين فرنسا وإسرائيل، وسط حملات مقاطعة لحضور اللقاء، نظرًا لأحداث الحرب الحالية، ورغم ذلك هناك مخاوف بشأن اقتحام الجماهير للملعب، لذلك تم نشر حواجز معدنية تعلوها مسامير في أسفل كل مدرج.

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ووفقًا للشبكة الفرنسية، فقد تم تغطية أول 7 صفوف من المقاعد بقطع مشمع، من أجل إنشاء منطقة "عازلة" بين المدرجات والملعب، وجعل مهمة أي فرد يحاول اقتحام الملعب أكثر صعوبة.

وأشارت "RMC Sport"، إلى أنه سيتم تكليف حوالي 4 آلاف من أفراد الأمن بواقع (2500 حول استاد فرنسا، و1500 في باريس ووسائل النقل) لتأمين الحدث، والذي سيضاف إليه 1600 مشرف.

وبخلاف ذلك، تخطط العديد من الشخصيات السياسية للحضور، مثل الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ميشيل بارنييه، مع توقعات أيضًا بحضور الرئيسين السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.