سؤال مُحرج يصدم هندرسون في تقديمه رسميًا مع أياكس!

الإحراج ظهر على لاعب الاتفاق السابق

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ظهر لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون في حالة صدمة، عندما تم سؤاله عن الفترة التي قضاها مع نادي الاتفاق السعودي.

هندرسون قرر إنهاء رحلته في السعودية سريعًا خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بفسخ عقده مع الاتفاق من أجل الانتقال لصفوف أياكس أمستردام الهولندي.

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وخلال تقديمه بشكل رسمي، خرج جون فانت شيب مدرب أياكس للحديث مع هندرسون قائلًا له:"أنت تبدو حادًا وكما أرى لا توجد أي زيادة في وزنك، هل هذا صحيح؟".

هندرسون ظهر عليه الإحراج من السؤال ورد قائلًا:"لا لم يزد وزني، ما زلت أشعر بأنني بحالة جيدة".

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يذكر أن أياكس عانى من بداية كارثية لهذا الموسم جعلت الفريق يتواجد بمراكز متأخرة للغاية في جدول الدوري، لكنه تعافى مؤخرًا وصعد للمركز الخامس بالبطولة.

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