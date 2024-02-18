سؤال عن مبابي يغضب أنشيلوتي: دومًا كنا في أعلى مستويات التركيز!

هل تراجع مستوى ريال مدريد بسبب مبابي؟

رفض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، ربط تراجع مستوى الفريق، بالأنباء التي ربطت الفريق الملكي بالتعاقد مع كيليان مبابي، خلال الصيف القادم.

وسقط ريال مدريد، في فخ التعادل بهدف لمثله أمام رايو فاييكانو، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني، في لقاء شهد طرد داني كارباخال لاعب الميرينجي.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات صحفية عند سؤاله عن إذا كان الفريق فقد تركيزه بسبب مبابي: "متي لا يكون ريال مدريد في حالة تركيز؟ نحن دومًا في أعلى مستويات التركيز".

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وتابع: "من الصعب للغاية لوم الفريق على أي شيء هذا الموسم، ليس من السهل الفوز على هذا الفوز هنا على هذا الملعب، يجب أن نلعب بطريقة مختلفة فالملعب صغير، وعلينا التكيف مع هذا الأمر".

وارتبط مبابي، بالانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال مجانية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وعدم توصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن.