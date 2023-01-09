سويد: تناولت المنشطات ضد الهلال وأتت مفعولها في اليوم التالي!

اعتراف خطير من أحد لاعبي المنتخب السعودي السابقين

Shahid

تداول مغردون مقطع فيديو يحمل اعترافًا خطيرًا من نجم الأهلي والاتحاد والمنتخب السعودي السابق إبراهيم سويد، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامي عبد العزيز العبدان في برنامج مع عزيز.

سويد الذي ارتدى قميص الأخضر في 86 مباراة أبرزها في كأس العالم نسختي 1998 و2002 اعترف بتناوله مادة منشطة قبل مواجهة الأهلي والهلال في نهائي كأس المؤسس عام 2000.

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إذ قال "في يوم ما قبل مباراة نهائي كأس المؤسس أمام الهلال جاءني أحد لاعبي الأهلي وأعطاني مادة منشطة، قال لي "ما رأيك أن تُجرب تلك؟ بدلًا من لعب شوط واحد ستلعب 4 أشواط بامتياز"".

تابع "تناولت المادة المنشطة بالفعل لكني كنت أسوأ لاعب في المباراة، لم تعمل سوى في اليوم التالي".

يُشار إلى أن بطولة كأس المؤسس لم تقم سوى مرة واحدة وكانت بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، وقد فاز الهلال على الأهلي في المباراة النهائية 2-1.

Shahid