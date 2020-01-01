سون ينضم إلى الجيش الكوري بموافقة توتنهام

حدث لم يكن متوقعًا..

سيقوم هيونج مين سون، لاعب توتنهام، بتأدية الخدمة العسكرية في بلاده كوريا الجنوبية خلال الفترة القادمة من خلال الالتحاق بالجيش، وذلك حسبما أكدت تقارير من الصحف الإنجليزية.

وكان سون قد تعرض إلى كسر في ذراعه الأيمن عاد على إثره لكوريا الجنوبية من أجل العلاج، ولكن داهم بلاده والعالم كله فيروس كورونا ليضطر إلى البقاء في كوريا حتى إشعار آخر.

وبحسب التقارير، فإن سون سوف يستغل مدة الحجر الصحي الموجودة في العالم حاليًا من أجل أن يؤدي الخدمة العسكرية من خلال دخول الجيش لمدة أربعة أسابيع فقط والخضوع خلالهم لبعض التدريبات.

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هذا الأمر تم بموافقة إدارة توتنهام بعدما أعلمها اللاعب، ومن المقرر أن يلتحق بالجيش في جزيرة جيجو العسكرية حيث سيخضع هناك للتدريبات ومن ثم سيمكنه العودة لحياته بشكل طبيعي.

كوريا الجنوبية تفرض التجنيد الإجباري على شبابها، حيث يتعين على كل شاب أن يؤدي الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرًا، ولكن سون لديه إعفاء استثنائي بعد قيادة منتخب بلاده للتتويج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية 2018.

لولا هذا التتويج كان صاحب الـ27 عامًا ليُغادر السبيرز في منتصف الموسم الحالي ويعود إلى بلاده لمدة تقارب السنتين، وبالتبعية كان ذلك ليكون بمثابة نهاية لمسيرته في كرة القدم الأوروبية.

هذا الإعفاء يُعفيه من الخدمة العسكرية طويلة الأمد، ولكنه لن يُعفيه من فترة الأربعة أسابيع الأساسية المفروضة عليه، وأراد اللاعب استغلال توقف الكرة من أجل التخلص من هذا العبء إلى الأبد.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز مُعلق حتى 30 أبريل بصورة مبدئية بسبب فيروس كورونا، ويتوقع أن تزداد فترة التعليق له ولكل الدوريات الأوروبية في ظل تمدد المرض بصورة لا يمكن السيطرة عليها.