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الدوري الإنجليزي الممتاز

سون يساهم في 50 هدفًا لتوتنهام خلال مسيرته

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رقم فريد للكوري سون مع توتنهام في مسيرته بالدوري الإنجليزي. تعرف عليه

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل سون هيونج مين، لاعب توتنهام، هدفين في مرمى إيفرتون ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي ليحقق لنفسه رقمًا قياسيًا.

توتنهام سحق إيفرتون بسداسية مقابل هدفين ليحافظ على المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما يتواجد التوفيز في المركز 11 بـ 24 نقطة.

وبعد تسجيل الهدفين، ساهم سون في 50 هدفًا في 112 مباراة لعبها بالبريميرليج مع توتنهام منذ الانضمام للفريق اللندني.

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وسجل سون 35 هدفًا وصنع 15 ليكتب لنفسه سجلًا قياسيًا مع السبيرز.

سون ودّع فريق توتنهام قبل الإنضمام إلى منتخب كوريا للمشاركة في بطولة أمم آسيا المقامة في الإمارات.

توتنهام لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي منذ الهزيمة من أرسنال في ديربي شمال لندن.

 

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