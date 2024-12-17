سون وماديسون يلمعان في جولة سقوط كبار فانتازي الدوري الإنجليزي

ثنائي توتنهام يخطف الأضواء من الجميع

كانت الجولة السادسة عشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، هي جولة سقوط الكبار بامتياز، فلم يستطع أي لاعب من عمالقة اللعبة الحصول على مجموع كبير من النقاط، وخرج معظمهم بلا أي نقاط تقريبًا.

فيما كان ثنائي توتنهام هوتسبير على موعد مع التألق، حيث سجل جيمس ماديسون هدفين، وأضاف الكوري سون هيونج مين هدفًا وصنع اثنين آخرين، ليقودا السبيرز لسحق ساوثهامبتون بخماسية نظيفة (5-0)، ويحصل كل منهما على رصيد مكون من 12 نقطة.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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سقوط الكبار

تعادل ليفربول أمام فولهام، وكذلك فعل آرسنال ضد إيفرتون، وخسر مانشستر سيتي في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد، بينما أفلت تشيلسي بالنقاط الثلاث من موقعة برينتفورد.

لم يكن هذا هو الحال فقط بالنسبة للكبار، ولكن لم يساهم كبار اللاعبين بأي شيء يذكر، فبخلاف صناعة محمد صلاح الهدف الأول لليفربول، وخروجه بخمسة نقاط، لم يفعل ساكا أو بالمر أو هالاند أي شيء، وخرجوا جميعا بلا نقاط.

وبينما كان التألق من نصيب لاعبي توتنهام بفضل الخماسية التي دكوا بها شباك ساوثهامبتون، فإن نجوم نيوكاسل استطاعوا أيضا حصد النقاط بفضل الفوز الكبير (4-0) على ليستر سيتي.

وجمع جاكوب ميرفي 12 نقطة بعدما سجل هدفين من الأربعة، فيما حصل ألكسندر إيزاك على 9 نقاط بفضل تسجيله هدفًا وصناعة آخر، كما خرج المدافع لويس هال برصيد 9 نقاط، بعدما حصل على نقاط الكلين شيت إلى جانب صناعة هدف.

وفي مباراة كريستال بالاس حصل ميتشيل على نقاط الكلين شيت بأعجوبة بعد خروجه قبل تلقي فريقه لهدف برايتون بدقيقتين فقط، ليستطيع جمع 9 نقاط بفضل صناعة هدف أيضا، وسجل جفارديول هدف مانشستر سيتي الوحيد في الديربي ليحصل على 7 نقاط، بينما سجل المدافع المتألق مع نوتنجهام فورست ميلينكوفيتش هدفًا ليجمع 8 نقاط.

التشكيلة المثالية للجولة

حراسة المرمى: فورستر (7 نقاط)

الدفاع: لويس هال (9 نقاط) - ميتشيل (9 نقاط) - ميلينكوفيتش (8 نقاط) - جفارديول (7 نقاط)

الوسط: سون (12 نقطة) - ماديسون (12 نقطة) - ميرفي (12 نقطة) - ديالو (10 نقاط) - كولوسيفسكي (8 نقاط)

الهجوم: إيزاك (9 نقاط)

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