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سون: وجودي في الملعب يمنحني أفضل لحظات حياتي

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المهاجم الكوري الجنوبي يكشف سر تألقه مع توتنهام هذا الموسم
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يعيش المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، أفضل لحظات مسيرته الكروية مع فريقه الحالي توتنهام هذا الموسم.

توتنهام يعاني حالياً من غياب نجميه ديلي ألي وهاري كين، ومع ذلك لم تتأثر النتائج بسبب تألق سون.

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الكوري لعب دوراً هاماً في العديد من المناسبات، كان آخرها في الفوز على بوروسيا دورتموند 3/0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

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اللاعب تحدث في تصريحات صحفية، عن السر الذي يجعله يتألق ويظهر في حالة سعادة كبيرة.

وقال سون:"أحاول الاستمتاع بكل لحظة، بكل أمانة لا يوجد شيء يجعلني سعيداً أكثر من لعب كرة القدم".

وأضاف صاحب الـ26 عاماً:"لا أشعر بأي ضغوط كبيرة، ولكن عندما أتعرض لأي منها، أعتمد على الكرة من أجل التحسن".

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وتابع:"أحاول التفكير في اللعبة عندما أشعر بالغضب أو أمر بلحظات صعبة في حياتي، وهذا ما يساعدني على الاستمرارية بهذا الشكل".

يُذكر أن سون نجح في تسجيل 16 هدف في 32 مباراة لعبها مع توتنهام هذا الموسم حتى الآن.

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