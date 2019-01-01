سون هيونج مين يُطارد رقم هاري كين الممتاز في ويمبلي

المهاجم الكوري الجنوبي يعيش موسمًا رائعًأ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل الكوري الجنوبي "سون هيونج مين" تألقه الملفت هذا الموسم مع توتنهام وأحرز هدفه الـ11 في البريميرليج خلال مباراة الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويُعد هذا الهدف هو الـ16 لصاحب الـ26 عامًا مع السبيرز على ملعب ويمبلي في البريميرليج، ولا يتفوق عليه سوى المهاجم هاري كين الغائب حاليًا عن اللعب للإصابة، وقد أحرز 20 هدفًا.

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سون ارتدى قميص توتنهام صيف 2015 قادمًا من بايرليفركوزن مقابل 30 مليون يورو، وقد لعب مع الفريق 171 مباراة في جميع البطولات المحلية والقارية أحرز خلالها 62 هدفًا وصنع 35.

ورفع الفوز رصيد أبناء المدرب ماوريتسيو بوتشيتينو إلى 60 نقطة تعزز موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 5 نقاط عن ليفربول في الصدارة ونقطتين عن مانشستر سيتي في المركز الثاني.