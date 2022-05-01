سون عن سباق الحذاء الذهبي مع صلاح: غير هام بالنسبة لي!

أكد سون هيونج مين لاعب توتنهام على سعادته بفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف على نظيره ليستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سون ونقلتها "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أنه غير مهتم بسباق الكرة الذهبية في المقام الأول.

ما الذي قاله سون عن المواجهة؟!

وقال سون: "من الهام للغاية أن نسجل مبكرًا قدر الإمكان، بالأخص عندما نلعب على أرض ملعبنا، لقد تحدثنا عن رغبتنا في التسجيل من الكرات الثابتة ونحن سعداء بالفوز".

وأضاف: "لو لم نسجل الأهداف سنعاني كثيرًا، لكن الهدف الذي سجله هاري كين في البداية ساعدنا كثيرًا في المباراة".

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وأردف سون: "الأمر غير هام بالنسبة لي، تسجيل الأهداف هام للغاية لكن لا يمكنني أن أفعل ذلك وحدي، أنا في حاجة للفريق".

وأكمل: "لو حصلت على الفرصة أحاول التسجيل، الحذاء الذهبي هو حلمي دائمًا لكن الفريق أهم، نريد أن ننهي الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 22 هدفًا بينما وصل رصيد سون عقب تلك المواجهة إلى الهدف رقم 19.