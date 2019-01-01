سون: بالرغم من الهزيمة إلا أن هناك إيجابيات من مباراة نيوكاسل

توتنهام سقط في فخ الهزيمة من نيوكاسل بهدف نظيف

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد الكوري سون هيونج مين، لاعب توتنهام أن مشوار فريقه في الدوري مازال طويلاً، مشيراً إلى أنه بالرغم من الهزيمة اليوم، إلا أنهم حصلوا على إيجابيات من المباراة.

وتعرض توتنهام إلى الهزيمة الأولى في هذا الموسم، على يد نيوكاسل بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سون في تصريحات عقبت اللقاء: "لم نسجل الأهداف اليوم، لقد خلقنا الكثير من الفرص ولكن لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية، لقد تعلمنا الكثير من المباراة".

وواصل: "لقد لعبنا ثلاث مباريات فقط حتى الآن، المشوار في الدوري لازال طويلاً، لم تكن هذه أفضل نتيجة اليوم ولكن يبقي أن نكون إيجابيين ونواصل العمل".

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وحول ركلة الجزاء والجدال حول تقنية الفيديو، قال سون: "أنا لم أرها ولكن الحكم لم يحتسبها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، مما يعني عدم وجود ركلة جزاء".

ويحتل توتنهام المركز السابع من جدول الدوري برصيد أربع نقاط، وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.