سولشاير يهاجم الإعلام بسبب دي خيا ويعترف بحاجة فريقه للتحسن

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرفض الهجوم على دي خيا ويقدم له الدعم بعد الأخطاء الأخيرة.

قدم المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الدعم لنجمه الإسباني دافيد دي خيا بعد الأخطاء الأخيرة التي وقع فيها.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه المقبل أمام وست هام في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي، والذي يقام مساء الأربعاء.

وقال سولشاير: "ربما ذلك هو عملكم الكتابة والحديث عن اللاعبين، لكن عملي يقتضي التحضير للمباريات المقبلة، نحن لسنا هنا للحديث عن كل لاعب وحده، حتى لا نضع عليهم الضغوطات".

المزيد من الفرق

عودة كورونا المتوحشة وهجمات جوارديولا .. عناوين الصحف 21 يوليو

وأردف: "لن يتحول هذا لمؤتمر صحفي عن دي خيا فقط، نحن سنبقى معًا متحدين، وعقليته كلاعب قوية بما فيه الكفاية، ويتدرب كل يوم بشكل جيد وهو جاهز للمباريات".

وأضاف عن مستوى الفريق بشكل عام: "حتى الآن قدمنا مستويات طيبة بعد العودة من التوقف، لكن علينا التفكير في اللقاء القادم فقط والاستمرار في التحسن".

وأكمل: "الاستمرار في سلسلة عدم الهزيمة ستعني الوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكن علينا الحذر من وست هام، هم فريق خطير للغاية".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس بنفس عدد النقاط التي يملكها ليستر سيتي 62 نقطة ولديه مباراة أقل.