سولشاير: ينتظرنا لقاء صعب وبوجبا أصيب مجددًا

لقاء صعب ليونايتد أمام وولفز

قال أولي جونار سولشاير إن المواجهة التي تنتظر فريقه أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون صعبة وهامة للغاية.

وتحدث المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير قبل مواجهة وولفرهامبتون لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي مساء السبت عن أهم النقاط التي يتحدث عنها المتابعون.

وأكد سولشاير أنه سيكون هناك العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي من أجل منح فرصة للاعبين الشباب وإراحة بعض العناصر في فترة ضغط المباريات.

وأضاف: "كل من جيمس جارنر وديلان ليفيت على وشط العودة إلى الفريق من جديد بعد تعافيهما من نكستي الإصابة والمرض، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا"

وأكمل: "من المفترض أن يغيبا عن مواجهة وولفرهامبتون، ولكنهما سيسافران مع الفريق من أجل مباراة ويست هام مساء الإثنين وهذا هو الاحتمال الأغلب"

وتابع: "بالنسبة لبول بوجبا فقد تعرض إلى إصابة جديدة على مستوى الكاحل ستبعده عن الملاعب بعد عودته بأيام قليلة، سيحتاج إلى فترة تأهيل أخرى"

وأردف: "وولفرهامبتون فريق مميز ولديه مرونة خططية وتكتيكية كبيرة، يلعب بأكثر من خطة وبأكثر من تشكيل ولديه العديد من الأسماء المميزة"

واسترسل: "لقد قدموا نتائج مميزة في المباريات الأخيرة وهذا يجعلهم أكثر قدرة على الاستمرار في تقديم هذه النتائج ويعطيهم الدافع القوي لذلك"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد سقط في آخر مباريات البوكسينج داي أمام أرسنال ليعود إلى دوامة الشك من جديد ويستمر في تذبذبه على مستوى النتائج.