سولشاير يمهد الطريق لتعاقد مانشستر يونايتد مع سانشو

المدرب النرويجي يعطي الضوء الأخضر للتخلص من منبوذ الجماهير

علم "Goal"، أن المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، يخطط للتخلص من ابن أكاديمية النادي جيسي لينجارد، تمهيدًا لضم الهدف الرئيسي الموسم القادم جادون سانشو.

وخسر صاحب الـ27 عامًا مكانه في تشكيلة يونايتد، منذ وصول البرتغالي برونو فيرنانديش في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وسيقوم النادي ببيع لينجارد في الميركاتو الصيفي، وذلك ليس فقط لأنه سيكون فائضًا عن الحاجة بعد ضم سانشو في المستقبل غير البعيد، بل أيضًا لعدم ثقة سولشاير فيه.

المزيد من الفرق

وبحسب مصادرنا، فلن يتغير وضع لينجارد حتى نهاية الموسم، بانحصار مشاركته في المباريات الأقل أهمية بالنسبة للمدرب النرويجي.

ويتعرض لينجارد لانتقادات لاذعة من قبل المشجعين، لعدم تأثيره على أداء ونتائج الفريق، بفشله في التسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة على مدار 12 شهرًا.

مانشستر يونايتد يلقي الكرة في ملعب المتمرد

وجاء انقلاب سولشاير على اللاعب بعد ارتباطه بوكيل أعمال اللاعبين مينو رايولا، الذي لا يحظى بعلاقة جيدة مع الإدارة ومشجعي النادي.

ويسعى مانشستر يونايتد للتوقيع مع جناح أو لاعب وسط بوزن الذهب، ويُقال إنه يفاضل بين جاك جريليش، وجيمس ماديسون بجانب سانشو، وذلك باستخدام المبلغ المنتظر من بيع بول بوجبا.