سولشاير يكشف عن غيابات مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون

في مقدمتهم هداف مانشستر يونايتد

كشف المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، عن أبرز الغائبين عن فريقه في مباراة إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد ولفرهامبتون.

وأعطى المدرب النرويجي تلميحات لإمكانية غياب مهاجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد عن صدام الذئاب، وذلك بداعي الإصابة التي ألمت به في مباراة نوريتش سيتي الأخيرة، التي حسمها اليونايتد برباعية نظيفة في الجولة الـ22 للبريميرليج.

وعندما سُئل عن موقف راشفورد من اللعب أمام ولفرهامبتون، أجاب لموقع النادي الرسمي "قمنا باستبداله في الشوط الثاني (أمام نوريتش) رغم مشاركته في ثلاثة أهداف، وحتى الآن لا أعرف إذا كان مستعدًا للعب".

وبخصوص الظهير الأيسر لوك شاو بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة بجانب شعوره بالمرض في الساعات الأخيرة، قال "كان مريضًا وبالنسبة لي . أعتقد أنه بخير، ونأمل أن يكون جاهزًا لمباراة الأربعاء لأنه لم يكن على ما يرام".

وختم بالرد على سؤال عن سبب غياب أشلي يونج في المباراة الأخيرة، قائلاً "لم يكن لائقًا للعب".

وخاض مانشستر مباراة عطلة نهاية الأسبوع بدون العديد من لاعبيه الأساسيين بداعي الإصابة، في مقدمتهم بول سكولز والقلب الشجاع الاسكتلندي سكوت مكتوميناي؟

وكان يونايتد قد تعادل مع الذئاب بدون أهداف في مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي التي جرت على ملعب "مولينو" في الرابع من يناير الجاري، لذا ستقام بينهما مباراة إعادة في "أولد ترافوردد" مساء الأربعاء لتحديد هوية المتأهل للدور القادم.