سولشاير يكشف عن إصابات جديدة في صفوف مانشستر يونايتد

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يكشف عن وجود إصابات جديدة في صفوف الفريق.

كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن عدة إصابات جديدة في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي ضد كلوب بروج.

وقال سولشاير: "عانينا من أكثر من إصابة في التدريبات لكن أتمنى أن يكون الجميع بخير، خضنا الحصة بوجود 25 لاعبًا وكانت جيدة للغاية والفريق ظهر قويًا".

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وأضاف: "علينا أن نركز في المباراة المقبلة فقط، في لقاءات الكأس لا يمكن أن تتوقع الذي سيحدث فربما يمر الفريق بيومًا سيئًا، يجب أن تحصل كل مواجهة على حقها".

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وأكمل: "الفريق تعامل مع ذلك الكم من اللقاءات بشكل جيد للغاية، لقد قلت سابقًا أن شخصيتهم تتطور بشكل مستمر وذلك رائع بالنسبة لنا".

وأردف: "في الوقت الحالي نستعيد عددًا كبيرًا من لاعبينا والفريق يبدو جيدًا، وبوجود فيرنانديش أيضًا فهو لديه سرعة كبيرة وخيال خصب، ويمكنه التطور في الفترة المقبلة وأن يصبح أفضل".

وأنهى تصريحاته: "أتمنى أن يكون فريقي هو واحد من أكثر الفرق عملًا في الدوري، يجب أن يتمتع كل فريق بعدة خصائص من أجل يلعب مباراة مثالية".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيستضيف نظيره كلوب بروج مساء غدًا الخميس في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، وأنتهت مواجهة الذهاب التعادل بهدف لمثله.