سولشاير يكشف سبب غياب بوجبا عن مواجهة واتفورد!

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يكشف النقاب عن سبب غياب النجم الفرنسي بول بوجبا ضد واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد النقاب عن سبب غياب النجم الفرنسي بول بوجبا عن مواجهة فريقه الأخيرة ضد واتفورد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بعد اللقاء، وأكد خلالها أن بوجبا ومعه الثنائي لوك شاو وفيكتور ليندلوف يعانون من الإصابة.

وقال سولشاير عند سؤاله عن السبب خلف وراء غياب الثلاثي عن مواجهة الأمس: "يعانون من الإصابة".

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وأضاف عن دوني فان دي بييك: "أعتقد أنه أظهر من جديد قدراته وسرعته وأنه لديه إمكانيات فنية كبيرة".

وأكمل عن سكوت ماكتوميناي: "هو يمر بموسم جيد للغاية، وأصبح أكثر خطورة ويستطيع القيام بمهام أكبر، وكان يجب أن يسجل أكثر من الكرات الثابتة قبل الآن".

وأنهى كلماته عن اللقاء: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة وصنعنا الكثير من الفرص، لكن بعد ذلك تركناهم يعودون للمواجهة، بالرغم من ذلك حققنا الفوز".

جدير بالذكر أن مواجهة الأمس كان قد انتهى بهدف وحيد للشياطين الحمر، سجله ماكتوميناي في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.