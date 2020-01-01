سولشاير يفتح الباب أمام رحيل لاعبيه في الشتاء

سولشاير يتحدث قبل مواجهة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني مانشستر يونايتد إنه لا يعلم ما إذا كان بعض لاعبيه قد يرحلون عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الحالية أم لا.

ويستضيف مانشستر يونايتد مساء الغد غريمه نورويتش سيتي على ملعب أولدترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، قال سولشاير إن الفريق الذي سيواجه مانشستر يونايتد غدًا فريق قوي ولا يمكن الاسهانة به أو التعامل مع المباراة كمباراة سهلة.

وقال سولشاير: "نورويتش سيتي فريق مميز ويقدم عملًا رئعًا مع داني فاركة، لقد فاز على مانشستر سيتي وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم"

وأضاف: "المباراة هامة بالنسبة لنا ونريد الفوز بها من أجل مواصلة تحسين النتائج والاقتراب أكثر من المربع الذهبي الذي نستهدف المنافسة عليه"

وحول سوق الانتقالات الصيفية قال: "حتى الآن نحن لسنا مهتمين بخدمات أي لاعب، لا نفكر في ضم لاعب بعينه ولكن لا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث"

وتابع: "أشلي يونج؟ ليست لديه معلومات جديدة، هو بالفعل مطلوب من بعض الأندية ولكن لا أعلم هل سيرحل أم سيظل مع الفريق حتى نهاية الموسم"

وأردف: "سكوت ماكتوميناي يعاني من إصابة على مستوى الركبة ولن يكون متاحًا غدًا، نتمنى أن يتعافى سريعًا لأننا نحتاجه بشدة في الفترة الحالية"

وأكمل: "لا علاقة لي بمصلحة إنتر ميلان في التعاقد مع لاعبينا، أشلي يونج لاعب كبير وكان قائدًا للفريق لفترة طويلة ونححن نحتاجه، ولكن لنرى ما سيحدث بعد يناير وفي يونيو"

وحول الإصابات قال: "جيسي لينجارد أيضًا خارج مباراة الغد، إنه يعاني من بعض الانزعاجات ولم يتمكن من التدرب معنا في الأيام الماضية"

واسترسل: "هاري ماجواير؟ لا أعلم هل سيشارك أم لا، سنرى غدًا ونقيم الحالة، هو حصل على فرصة للتدرب اليوم فقط وننتظر لنقف على إمكانية مشاركته"

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يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في الوقت الحالي على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي.